Iniziano i lavori in largo Maradona | l' area resterà chiusa fino a data da destinarsi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione in largo Maradona, che comporteranno la chiusura dell’area fino a nuove comunicazioni. Le operazioni riguardano interventi programmati per migliorare lo spazio pubblico, senza indicazioni precise sulla data di fine lavori. La zona rimarrà quindi inaccessibile fino a ulteriori comunicazioni ufficiali, mentre si procede con le attività di cantiere previste.

Partono i lavori in largo Maradona. L'area resterà chiusa fino a data da destinarsi per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione dello spazio già previsti. “Come già prevvisato da tempo, sono iniziati i lavori di smontaggio di largo Maradona. L'area sarà chiusa fino a data da destinarsi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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