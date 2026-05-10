Lavori in area porto | in corso la palificazione a contenimento del costone roccioso
Nel porto di Salerno sono in corso lavori di palificazione lungo il costone roccioso, destinati a contenere la frana. Le operazioni riguardano l'installazione di pali di sostegno che serviranno a proteggere due cabine di servizio dell’area portuale. Queste strutture permetteranno alle navi di collegarsi alla rete elettrica, riducendo l’uso di generatori a bordo. Le opere si svolgono sotto la supervisione delle autorità competenti.
In corso, le opere di palificazione a contenimento del costone roccioso in zona porto, a Salerno. L'intervento fungerà da protezione ad altre due cabine previste a servizio dell'area portuale, consentendo alle navi di alimentare i propri apparati con energia elettrica. L'elettrificazione delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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