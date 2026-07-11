Lavitola scarica l?ex amico Ranucci | Non mi è piaciuto che abbia parlato di mio figlio

I carabinieri di Roma hanno perquisito un uomo dopo averlo visto uscire di casa con un trolley e aver scoperto che aveva acquistato un biglietto aereo per l’Africa. L’indagine è stata avviata in seguito a un controllo che ha portato all’accertamento di questi movimenti. Non sono stati resi noti dettagli sulla sua identità o sul motivo dell’indagine. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Quando lo hanno visto uscire di casa con un trolley, e dopo avere verificato che avesse comprato un biglietto aereo per l'Africa, i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno deciso di accelerare i tempi e procedere con la perquisizione. Era la sera del 4 luglio, la moglie lo stava accompagnando all'aeroporto e il rischio che Valer Lavitola partisse da Fiumicino e portasse con sé i cellulari, i documenti e i dispositivi elettronici che ora gli inquirenti stanno analizzando era troppo alto, visto che, per la Procura della Capitale, l'ex editore - ora ristoratore - sarebbe il mandante dell'attentato in danno del... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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