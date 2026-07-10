Lavitola | Ranucci mi offende ma era ed è il mio migliore amico Il sondaggio? Commissionato da un esponente dell' Internazionale socialista

Valter Lavitola ha negato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, definendolo un’ipotesi “da deficienti”. Ranucci aveva accusato Lavitola di averlo offeso, nonostante siano stati amici. Il sondaggio sulla sua popolarità, secondo Lavitola, sarebbe stato commissionato da un esponente dell’Internazionale socialista. Nessuna conferma di collegamenti tra Lavitola e l’attentato, né di altre motivazioni legate alla politica.

Valter Lavitola, è lei il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, per lanciarlo in politica?«Ma per favore, saremmo stati due deficienti». E allora come si spiega l'indagine nei suoi confronti?«Sono molto preoccupato, ma continuo a lavorare. Ora, per esempio, mi trovo nel mio ristorante». Quale idea si è fatto di questa storia, visto che si dichiara estraneo a tutte le accuse?«Non posso rispondere nel merito per non inficiare le indagini. Però quando ebbi l'altra vicenda giudiziaria il livello degli investigatori era infimo. In questo caso no. Anzi, sono sostanzialmente convinto che tanto il nucleo investigativo tanto la procura siano di un livello top. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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