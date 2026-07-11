Valter Lavitola ha spiegato che il sondaggio su Ranucci e la politica sono nati durante una cena all’estero a Natale. Lavitola ha affermato che Ranucci non voleva entrare in politica e che, se avessero concordato, sarebbero stati “pazzi”. Ranucci è indagato per strage, e Lavitola ha commentato l’origine dell’indagine e la sua relazione con il caso.

«Il sondaggio su Ranucci in politica? Tutto è nato a ridosso di Natale, ero all’estero, a un cocktail, una cena in piedi». Lo afferma, in un’intervista a La Repubblica, Valter Lavitola parlando del caso Ranucci e sull'inchiesta che lo vede indagato per strage. «Non posso dire nulla dell’indagine - aggiunge -, ho già parlato ai magistrati. Eravamo d’accordo con Ranucci? Ma figurarsi, saremmo stati dei pazzi ». Ranucci non esclude più, invece, un suo coinvolgimento: «Mi dispiace, mi offende, se dubitasse davvero di me gli sputerei in faccia» prosegue Lavitola. Dov'era? E chi c'era? «Posso solo dire che eravamo fuori dall’Italia - afferma ancora -. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Lavitola: "Ranucci non voleva entrare in politica. Se eravamo d'accordo? Saremmo stati pazzi"

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