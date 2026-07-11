L’ordigno esploso vicino a Sigfrido Ranucci non sarebbe un atto di intimidazione, ma un incidente. Secondo quanto riferito, il giornalista aveva collaborato a un sondaggio ma non voleva entrare in politica. La polizia ha escluso collegamenti con minacce o atti criminali. Nessun sospettato è stato fermato e le indagini continuano. La notizia ha suscitato reazioni bipartisan, ma al momento non ci sono elementi che collegano l’episodio a intimidazioni o azioni volutamente criminose.

Il caso dell’ordigno contro Sigfrido Ranucci, che fino a pochi giorni fa sembrava essere un atto di intimidazione per il quale, per altro, il giornalista ha ricevuto solidarietà bipartisan, sembra essere ben altro. L’imprenditore Valter Lavitola è indagato come mandante ma nega qualunque coinvolgimento e il fatto più inquietante della vicenda è che Lavitola e Ranucci si considerano migliori amici. Sono molte le ombre che si addensano su questa vicenda, a partire da un questionario che Lavitola avrebbe preparato con lo scopo di portare Ranucci a diventare il leader del campo largo, probabilmente già alle elezioni del 2027. “Anche lui ha collaborato ” alla sua realizzazione, “apportando alcune correzioni, come altri giornalisti che conosco”, ha spiegato Lavitola in un’intervista a La Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - “Il sondaggio? Sigfrido ha collaborato ma non voleva entrare in politica”. La verità di Lavitola

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