L’attentato di Nizza gli ottantasei morti e i sei cittadini italiani caduti per colpa del terrorismo radicale islamico
Il 14 luglio 2016, a Nizza, un uomo tunisino di 31 anni ha investito con un camion la folla sulla Promenade des Anglais, causando 86 morti. Tra le vittime ci sono sei cittadini italiani. L’attentatore è stato ucciso dalla polizia sul luogo dell’attacco. L’evento è avvenuto durante i festeggiamenti nazionali. La procura ha aperto un’indagine per terrorismo. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato verifiche sui movimenti dell’uomo prima dell’attacco.
Dieci anni fa a Nizza, il 14 luglio 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un cittadino tunisino di 31 anni domiciliato nella città, uccise 86 persone e ne feri altre 458 lungo la Promenade des Anglais, che costeggia il lungomare della Baia degli Angeli nella città, gremita quella sera di gente per lo spettacolo dei fuochi d’artificio organizzato in occasione del 14 luglio, la festa nazionale francese. Al volante di un camion da 19 tonnellate l’uomo si lanciò sulla folla riunita sulla Promenade des Anglais a tutta velocità percorrendo circa due chilometri prima di essere raggiunto e ucciso. L’attentato venne rivendicato il 16 dall’Isis. Una tragedia che costò la vita a sei italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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