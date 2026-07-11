L’attentato di Nizza gli ottantasei morti e i sei cittadini italiani caduti per colpa del terrorismo radicale islamico

Notizia in breve

Il 14 luglio 2016, a Nizza, un uomo tunisino di 31 anni ha investito con un camion la folla sulla Promenade des Anglais, causando 86 morti. Tra le vittime ci sono sei cittadini italiani. L’attentatore è stato ucciso dalla polizia sul luogo dell’attacco. L’evento è avvenuto durante i festeggiamenti nazionali. La procura ha aperto un’indagine per terrorismo. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato verifiche sui movimenti dell’uomo prima dell’attacco.