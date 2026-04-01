Gli italiani si sono ritrovati a commentare amareggiati la recente eliminazione della nazionale, chiedendo un cambiamento netto nella gestione. In rete e sui social si leggono molti messaggi di insoddisfazione, con tifosi che invocano nuove strategie e decisioni diverse. Intanto, sui campi, i giocatori continuano ad allenarsi, mentre le discussioni si fanno sempre più intense tra appassionati e commentatori sportivi.

"Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore", cantava Francesco De Gregori. Lo pensano anche gli italiani: ad amareggiarli e a farli infuriare non è tanto la singola dolorosa sconfitta contro la Bosnia ai rigori, quanto la catastrofe dell'intero movimento calcistico nazionale. Voci amareggiate e furiose: dal nord al sud dello Stivale si invoca un cambiamento radicale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nazionale, gli italiani amareggiati invocano un cambiamento radicale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Argomenti più discussi: Niardo, faccia a faccia con il sindaco Ivan Markus: Siamo amareggiati, il dopo alluvione è ancora in alto mare per i contributi ai cittadini. Ci hanno lasciato soli. Molte opere in avvio aspettando la messa in sicurezza del circolo idrico; Pirossigeno Cosenza. Il DS Bossio: Amareggiati per la retrocessione in A2 Elite, ora concentrati sulla nuova stagione.

Anche Gattuso lascia la Nazionale. Risolto consensualmente il contratto: Grazie a tutti gli italianiLa Federazione Italiana Giuoco Calcio e Gennaro Ivan Gattuso hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore calabrese alla panchina della Nazionale italiana di calcio. Questo il ... tuttomercatoweb.com

Grosso: Siamo amareggiati. Chi convocherei in Nazionale del Sassuolo? L'ho detto a Rino...Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 2-1 contro la Lazio, maturato al 92': Non abbiamo fatto bene l'approccio. Il livello di maturità e di ... m.tuttomercatoweb.com