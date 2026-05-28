La premier ha dichiarato che l’Italia deve fare i conti con il rischio di terrorismo legato all'integralismo islamico. Ha evidenziato come la guerra in Medio Oriente possa aumentare questa minaccia. Ha anche segnalato la presenza di possibili attentati contro obiettivi sensibili come sinagoghe e altri luoghi di culto. La leader ha sottolineato la necessità di rafforzare le misure di sicurezza, senza aggiungere dettagli specifici su interventi o piani.

L’integralismo islamico è un “pericolo reale” in Italia. Ne è convinta Giorgia Meloni, la quale ha sottolineato l’impegno del governo nel contrastare tutte le conseguenze delle tensioni geopolitiche risultanti dall’escalation in Medio Oriente. Nel nostro Paese torna dunque a salire l’attenzione e la sorveglianza sugli obiettivi ritenuti sensibili, quali sinagoghe e ambasciate. “Non bisogna abbassare la guardia, non intendiamo abbassare la guardia“, ha dichiarato la presidente del Consiglio. Cosa ha detto Giorgia Meloni sul rischio terrorismo in Italia Sicurezza rafforzata, in arrivo altri 27mila agenti L'Iran potrebbe davvero colpisci... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terrorismo in Italia, Meloni lancia l'allarme sull'"integralismo islamico": quali sono gli obiettivi sensibili

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