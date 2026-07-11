Latisana si tuffa nel Tagliamento per salvare le figlie | trovato morto una bimba è in condizioni gravissime

Un uomo è stato trovato senza vita nel fiume Tagliamento a Ronchis, dopo aver tentato di salvare le sue due figlie. La famiglia, di origine azera, stava trascorrendo il pomeriggio sul greto del fiume, quando l’uomo si è tuffato per soccorrere le bambine. Una delle due è in condizioni gravissime, mentre l’altro è stato recuperato dai soccorritori. La scena si è svolta nel pomeriggio, nel momento in cui si stava svolgendo una giornata di relax in famiglia.

La tragedia nel pomeriggio a Ronchis: la famiglia azera stava trascorrendo alcune ore sul greto del fiume. Doveva essere una giornata di festa trascorsa in famiglia lungo il Tagliamento, ma si è trasformata in una tragedia. Un uomo di nazionalità azera ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del fiume nel tentativo di salvare le sue due figlie, finite in difficoltà mentre facevano il bagno. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai soccorritori dopo un’imponente operazione di ricerca. Una delle due bambine versa in condizioni gravissime. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, in un tratto del Tagliamento al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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