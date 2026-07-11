Un uomo è morto annegato nel fiume mentre cercava di salvare le sue due figlie. Le bambine, che si trovavano sul greto con altre due famiglie, sono state trascinate dalla corrente mentre facevano il bagno. Una delle bambine è rimasta in condizioni gravi, mentre l’altra è riuscita a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è riuscito a uscire dall’acqua. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Erano sul greto del fiume, insieme ad altre due famiglie, per trascorrere il sabato e festeggiare. Quando, a un tratto, le due bambine, che stavano facendo il bagno, sono state portate via dalla corrente. I genitori, allora, sono intervenuti per metterle in salvo, ma il padre è stato ritrovato solo qualche ora dopo, senza vita. È successo poco prima delle 16 di sabato 11 luglio, a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, lungo il fiume Tagliamento. I vigili del fuoco sono riusciti a ripescare dal corso d’acqua le due figlie – una in gravi condizioni – e la moglie, ma il padre della famiglia proveniente dell’Azerbaigian è stato recuperato soltanto più tardi, grazie al lavoro dei sommozzatori di Venezia e di Trieste, l’elicottero Drago e un gommone della squadra di Portogruaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si tuffa nel Tagliamento per salvare le figlie, muore annegato: grave una delle bambine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si tuffa nel fiume con le figlie ma non riemerge, gravissima una delle bambineUn uomo si è tuffato nel fiume Tagliamento nella zona di Ronchis di Latisana, in Friuli Venezia Giulia, e non è più riemerso.

Madre in auto con le due figlie sbanda e finisce contro un tir: una delle bambine muore dopo quattro giorniUna bambina di 9 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto venerdì, è deceduta lunedì dopo quattro giorni di agonia.

Si tuffa nel Tagliamento con i figli e non riemerge: trovato morto il padre dispersoSalvi la madre e i due bambini, ma uno dei piccoli è in gravi condizioni. Il corpo dell’uomo recuperato dopo ore di ricerche ... msn.com

Trovato morto l’uomo disperso nel fiume Tagliamento: si era tuffato per aiutare le figlieLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo disperso nel fiume Tagliamento: stava facendo il bagno con i due figli, uno è grave ... tg24.sky.it