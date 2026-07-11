Un uomo è disperso nel fiume Tagliamento da sabato pomeriggio, dopo aver fatto il bagno con i figli nella zona di Ronchis di Latisana, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un bambino che si trovava con lui è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale. Le ricerche dell’uomo sono ancora in corso, coinvolgendo le forze di soccorso nella zona del fiume.

Dal pomeriggio di sabato 11 luglio un uomo risultava disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, insieme a tutta la famiglia. Con lui in acqua c'erano anche due bambini che, dopo brevi ricerche, sono stati individuati e tratti in salvo. Per il padre invece non c'è stato nulla da fare: verso le 17.40, come spiegano all'Ansa i carabinieri del comando provinciale di Udine, è stato trovato senza vita. A preoccupare è anche la situazione di uno dei due piccoli che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale mentre l'altro bambino non sembra avere problemi a parte lo spavento. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Latisana, padre disperso nel fiume Tagliamento dopo il bagno con i figli: un bambino è gravissimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disperso nel fiume Tagliamento dopo il bagno con i figli: un bambino è gravissimoUn bambino è in condizioni gravissime dopo un incidente nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine.

Udine, padre disperso nel fiume Tagliamento dopo il bagno con i figli: un bimbo gravissimoUn uomo è disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Tragedia nel Tagliamento, padre disperso dopo bagno coi figli: bambino lotta tra la vita e la morteL'incidente nel pomeriggio a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Due bambini sono stati recuperati dai soccorritori: uno versa in condizioni gravissime. In corso le ricerche dell'uomo scompars ... rainews.it

Bimbo gravissimo dopo un bagno nel fiume, il padre è disperso: l'allarme dall'A4, il salvataggio dei fratellini e le ricercheUn uomo risulta disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con lui c'erano anche ... leggo.it