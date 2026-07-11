Un uomo è scomparso nel fiume Tagliamento nel pomeriggio di sabato 11 luglio mentre faceva il bagno con i figli nella zona di Ronchis di Latisana. Il corpo dell’uomo è stato recuperato, mentre un bambino è rimasto gravemente ferito. La famiglia stava nuotando nel fiume, che si trova al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La ricerca dell’uomo disperso si è conclusa con il ritrovamento del corpo.

Dal pomeriggio di sabato 11 luglio un uomo risultava disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, insieme a tutta la famiglia. Con lui in acqua c'erano anche due bambini che, dopo brevi ricerche, sono stati individuati e tratti in salvo. Per il padre invece non c'è stato nulla da fare: verso le 17.40, come spiegano all'Ansa i carabinieri del comando provinciale di Udine, è stato trovato senza vita. A preoccupare è anche la situazione di uno dei due piccoli che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale mentre l'altro bambino non sembra avere problemi a parte lo spavento. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Latisana, padre morto nel fiume Tagliamento dopo il bagno con i figli: un bambino è gravissimo

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