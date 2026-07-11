Latisana muore nel fiume mentre fa il bagno con la moglie e le figlie Grave una bambina
Un uomo è stato trovato morto nel fiume Tagliamento a Latisana, dopo essere scomparso mentre si trovava in acqua con la moglie e le figlie. Le ricerche sono durate circa due ore. Una bambina è rimasta in condizioni gravi ed è stata trasportata in ospedale. La famiglia stava facendo il bagno nel fiume nel territorio di Ronchis di Latisana quando si è verificato l’incidente.
È stato ritrovato morto a Latisana, in provincia di Udine, dopo circa due ore di ricerche, un uomo disperso mentre faceva un bagno nel fiume Tagliamento con i propri figli, nel territorio di Ronchis di Latisana. Le operazioni di ricerca erano in corso dalle 16 di questo pomeriggio dopo la segnalazione, da parte di alcune persone, della presenza in acqua della famiglia. Giunti sul posto, i soccorsi di Sores di Palmanova hanno avviato le ricerche riuscendo a recuperare due bambine e la loro madre. Una delle due bimbe è in gravi condizioni. Sul posto anche squadre dei vigili del fuoco e l’elicottero decollato da Venezia. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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