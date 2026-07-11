latisana muore nel fiume mentre fa il bagno con la moglie e le figlie grave una bambina

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nel fiume Tagliamento a Latisana, dopo essere scomparso mentre si trovava in acqua con la moglie e le figlie. Le ricerche sono durate circa due ore. Una bambina è rimasta in condizioni gravi ed è stata trasportata in ospedale. La famiglia stava facendo il bagno nel fiume nel territorio di Ronchis di Latisana quando si è verificato l’incidente.