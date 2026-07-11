Un uomo è disperso nel fiume Tagliamento mentre faceva il bagno con i figli a Ronchis di Latisana. Le ricerche sono in corso nel corso del fiume, con l’intervento di soccorritori. Si trova in gravi condizioni un bambino che era con lui. La zona è stata isolata e le operazioni di ricerca continuano senza sosta. Non ci sono ancora aggiornamenti sulle cause dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Ansia e preoccupazione a Latisana, in provincia di Udine, dove sono in corso le ricerche di un uomo disperso mentre faceva un bagno nel fiume Tagliamento con i propri figli, nel territorio di Ronchis di Latisana. Le operazioni di ricerca sono in corso dalle 16 di questo pomeriggio dopo la segnalazione, da parte di alcune persone, della presenza in acqua della famiglia. Giunti sul posto, i soccorsi di Sores di Palmanova hanno avviato le ricerche riuscendo a recuperare due bambini e la loro madre. Uno dei due piccoli è in gravi condizioni. Sul posto anche squadre dei vigili del fuoco e l’elicottero decollato da Venezia. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Latisana, disperso nel fiume mentre fa il bagno con i figli. Grave un bimbo

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