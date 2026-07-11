Finisce nel fiume con le figlie a Ronchis in provincia di Udine disperso il padre grave una bambina
Un uomo è disperso nel fiume Tagliamento a Ronchis, in provincia di Udine, dopo essere finito in acqua con le due figlie e la moglie. Una delle bambine è in condizioni gravi, mentre le ricerche del padre continuano. I soccorritori stanno intervenendo sul posto, ma al momento non ci sono conferme sulla dinamica esatta dell’incidente. La zona è stata messa sotto osservazione dalle forze dell’ordine.
Un uomo sarebbe finito con le figlie e la moglie nel fiume Tagliamento a Ronchis, in Friuli, e risulterebbe disperso: grave una delle figlie. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Udine, padre disperso nel fiume Tagliamento dopo il bagno con i figli: un bimbo gravissimoUn uomo è disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.
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