Disperso dopo il bagno con i figli nel fiume un bimbo gravissimo

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino è in condizioni gravissime dopo essere stato trovato disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana. L’incidente è avvenuto mentre il bambino faceva il bagno con i genitori. Un uomo, che si trovava con loro, risulta disperso nel fiume e non è stato ancora rintracciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno cercando l’uomo e prestando assistenza al bambino. La zona è stata delimitata dalle forze dell’ordine.

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Un uomo risulta disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con lui c'erano anche due bambini che, dopo brevi ricerche, sono stati individuati e tratti in salvo. Uno dei due è in gravissime condizioni mentre l'altro non sembra avere problemi. Sul posto stanno operando numerosi equipaggi dei vigili del fuoco e l'elicottero decollato da Venezia. L'allarme è stato lanciato da passanti al 112 dopo aver notato tre persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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