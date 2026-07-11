Le autorità della provincia di Zhejiang hanno evacuato circa 1,7 milioni di persone a causa dell’arrivo del tifone Bavi, originato nell’oceano Pacifico all’inizio di luglio. La evacuazione riguarda le zone dell’est della Cina, in previsione delle condizioni meteorologiche associate alla tempesta. Il tifone si sta muovendo verso le aree costiere, portando con sé forti venti e piogge intense. Non sono stati riportati danni o feriti significativi fino a questo momento.

Le autorità della provincia di Zhejiang, nell’est della Cina, hanno detto di aver fatto evacuare 1,7 milioni di persone in previsione dell’arrivo del tifone Bavi, che si è originato nell’oceano Pacifico a inizio luglio. Le persone sono state trasferite in alberghi e centri sicuri, organizzati dentro palestre e scuole elementari. Bavi aveva raggiunto il livello di massima intensità l’8 luglio, quando aveva colpito l’isola di Guam. I suoi venti avevano raggiunto una velocità di oltre 240 chilometri all’ora, motivo per cui era stato classificato come un “supertifone”. Oltre a Guam, Bavi ha provocato numerosi danni e disagi anche nelle isole Sakishima, nel sud del Giappone, e nell’isola di Taiwan. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’arrivo del tifone Bavi sta facendo evacuare quasi 2 milioni di persone nell’est della Cina

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