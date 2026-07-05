Il tifone Bavi si sta avvicinando a Guam, un territorio sotto controllo statunitense nell’Oceano Pacifico, con venti previsti oltre i 250 chilometri orari. Le autorità dell’isola hanno avviato le procedure di preparazione per fronteggiare l’arrivo del fenomeno atmosferico.

Sull’isola di Guam, un territorio controllato dagli Stati Uniti nell’Oceano Pacifico, sono cominciate le attività di preparazione per proteggersi dall’arrivo del tifone Bavi, atteso sull’isola nelle prossime ore, con venti che si prevede supereranno i 250 chilometri all’ora. Tra le varie misure prese dalle autorità locali, sono stati aperti cinque centri assistenza all’interno di alcune scuole. Ci si attende che il tifone colpisca anche Saipan, Tinian e l’isola Rota, che con Guam formano l’arcipelago delle Isole Marianne, sempre sotto il controllo statunitense. Il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha detto che c’è il rischio di danni, grossi allagamenti e sono attese onde alte fino a 11 metri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il potente tifone Bavi sta raggiungendo l’isola di Guam, nell’Oceano Pacifico

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