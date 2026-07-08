Al centro del dibattito a L'aria che tira, in onda su La7 martedì 7 luglio, c'è l'operato di Matteo Salvini come ministro dei Trasporti. In collegamento con lo studio di David Parenzo, ecco la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone che, con ironia, fa notare al conduttore un piccolo dettaglio. "Le volevo dire una cosa Parenzo - esordisce l'eurodeputata -, ho visto che ha fatto una grafica terribile sul Ministro Salvini sulla puntualità dei treni e quant'altro. Ma io non me le ricordo queste grafiche quando ministro era Toninelli. Com'è che con Salvini adesso sta a guardare la puntualità dei treni?". "Donnarumma (Ad dimissionario di Fs, ndr) non l'ho mandato via io", prova a difendersi Parenzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Sardone incalza Parenzo: "Grafica terribile, con Toninelli non la ricordo"

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