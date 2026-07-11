A partire da agosto, saranno impiegati tremila nuovi agenti di polizia nelle forze dell’ordine. La notizia è stata comunicata dal sottosegretario agli interni, che ha confermato l’impegno del governo in questo incremento. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di assunzione o le aree di intervento specifiche. L’annuncio segue una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza pubblica, secondo quanto dichiarato dalle autorità.

Arrivano tremila poliziotti in più negli organici delle forze dell’ordine. Lo ha annunciato il sottosegretario agli interni, Nicola Molteni, a conferma dell’impegno del governo Meloni. L’annuncio di Molteni. “Si rafforzano e gli organici di questure e commissariati di polizia in tutta Italia grazie alle oltre 3000 assunzioni di poliziotti che ad agosto entreranno in serv izio, secondo quanto stabilito dal piano nazionale di potenziamento, fortemente voluto dal Viminale e dal governo. di prevenzione dei fenomeni di allarme sociale come baby gang, maranza, spacciatori e criminalità predatoria”. A dichiararlo, in una nota, è Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’annuncio di Molteni sulla sicurezza: “Arrivano tremila poliziotti in più ad agosto”. L’impegno del governo Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stipendi insegnanti, ad agosto 2026 arrivano gli arretrati e aumento in busta paga: l’annuncio NoiPAGli insegnanti e il personale ATA riceveranno gli arretrati e l’aumento in busta paga ad agosto 2026.

Piantedosi rivendica i risultati del governo Meloni: “Meno sbarchi e più sicurezza nelle città”Il ministro dell’interno ha commentato i risultati ottenuti dall’attuale governo, affermando che si sono verificati una diminuzione degli sbarchi e...

Temi più discussi: Sicurezza, in arrivo settanta nuovi poliziotti in Liguria; Cittadinanza, Molteni e Ostellari (Lega): Chi porta criminalità non merita di stare in Italia; Varese, Molteni: Vince lo Stato, non gli spacciatori; Sette nuovi poliziotti per la Questura di Imperia. Settanta in Liguria per garantire la sicurezza.

Italia, Francia e Grecia si oppongono alla proposta di bandire i veterani di Putin. Atene fa le bizze pure sul price cap del greggio: vuole l’ok a trasportare via mare Gnl di Mosca. di Mirko Molteni x.com

LEGA TRENTINO * SICUREZZA: SOTTOSEGRETARIO MOLTENI, 20 AGENTI DI POLIZIA IN ARRIVO IN PROVINCIA DI TRENTO, 3.000 IN TUTTA ITALIASicurezza: oltre 3000 poliziotti in arrivo in tutta Italia, 20 in Trentino. Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni ha annunciato oggi l’arrivo di nuovi assunti presso le questure ... agenziagiornalisticaopinione.it

I dubbi e le ipotesi sull'attentato a Sigfrido Ranucci reddit

Commissariato di primo livello. L’annuncio del sottosegretarioTra fine 2026 e inizio 2027 il commissariato diventerà di primo livello. Lo ha annunciato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, intervenuto all’Hotel Parco dei Principi di Grottammare a ... ilrestodelcarlino.it