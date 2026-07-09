Stipendi insegnanti ad agosto 2026 arrivano gli arretrati e aumento in busta paga | l'annuncio NoiPA

Gli insegnanti e il personale ATA riceveranno gli arretrati e l’aumento in busta paga ad agosto 2026. NoiPA ha comunicato che l’emissione speciale avverrà nello stesso mese. La somma degli arretrati riguarda i pagamenti dovuti e sarà inclusa in un’unica emissione. La data precisa dell’accredito non è stata ancora comunicata.

NoiPA ha annunciato ufficialmente che gli arretrati previsti per insegnanti, personale ATA e tutti i dipendenti del comparto Scuola arriveranno nel mese di agosto 2026, con un'emissione speciale. Sempre da agosto scatteranno gli aumenti di stipendio. Gli arretrati dovuti dopo il rinnovo del contratto collettivo varranno fino a 1.253 euro per il personale degli enti di ricerca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aumenti e arretrati docenti e ATA, ok del governo: quando arriveranno

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