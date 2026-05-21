Il ministro dell’interno ha commentato i risultati ottenuti dall’attuale governo, affermando che si sono verificati una diminuzione degli sbarchi e un aumento della sicurezza nelle aree urbane. In un intervento pubblico, ha sottolineato come la tutela della sicurezza rappresenti un elemento essenziale per garantire la libertà dei cittadini, criticando le interpretazioni passate che vedevano la sicurezza come una funzione arcaica dello Stato in contrasto con le libertà individuali.

«La sicurezza è il fondamento stesso della libertà dei cittadini, mentre troppe volte è stata considerata espressione di una visione arcaica dello Stato in contrapposizione a quelle stesse libertà». E il governo Meloni «ha scelto di intervenire senza ipocrisie su problemi che, a mio parere, troppo a lungo erano stati sottovalutati. Lo abbiamo fatto sull’immigrazione illegale, sul contrasto al degrado urbano, sul rafforzamento delle forze dell’ordine e della presenza dello Stato nei territori più difficili. Lo stiamo facendo con la gradualità imposta dalla dimensione di fenomeni consolidatisi negli anni; una gradualità inevitabile ma, allo stesso tempo, affrontata con una convinta progressione di interventi che contiamo di portare avanti senza indugi fino al termine naturale del nostro mandato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piantedosi rivendica i risultati del governo Meloni: “Meno sbarchi e più sicurezza nelle città”

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