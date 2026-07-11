L' amicizia in crisi | Gli sputo in faccia La lezione su Nordio Occhio è un fake

Una frase attribuita a Nicole Minetti, in cui si afferma di voler sputare in faccia a una persona, è stata diffusa online, ma è stata successivamente smentita come fake. La vicenda riguarda anche la grazia concessa a Minetti dal presidente della Repubblica. Questo episodio si collega a un caso più ampio, coinvolgendo anche le vicende legate a Ranucci e Lavitola, e ha generato discussioni sui social e sui media.

Il caso di Nicole Minetti e della grazia che le è stata concessa dal presidente della Repubblica sembra tornare al centro della scena e comparire, a sorpresa, nell'affaire Ranucci-Lavitola. Il conduttore di Report, infatti, aveva dedicato spazio al caso durante la sua trasmissione nella puntata del 3 maggio 2026 in cui non si trattava esclusivamente il tema Minetti. Il servizio "La zia d'America" partiva dalla figura dell'imprenditore italo-americano Paolo Zampolli e, allargando il raggio d'azione, affrontava anche il rapporto tra Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti e la vicenda della grazia concessa all'ex consigliera regionale lombarda.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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