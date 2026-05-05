Dopo la conclusione della Champions League, l'allenatore del Napoli ha incontrato il presidente della squadra per discutere del futuro. L'incontro si è svolto in un momento di pausa tra le competizioni europee e la ripresa del campionato. Non sono stati rilasciati dettagli pubblici sui temi trattati, ma si parla di possibili cambiamenti nell'organizzazione della squadra. La rifondazione del roster sembra essere tra le ipotesi sul tavolo.

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© Calcionews24.com - Conte Napoli, faccia a faccia con De Laurentiis soltanto dopo la Champions: occhio alla rifondazione in vista

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