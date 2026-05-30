Helena Prestes è ufficialmente la concorrente da guardare a The 50 Italia. Nella quinta puntata del reality di Prime Video, la modella brasiliana si è ritrovata al centro della frattura tra i volti più televisivi e i protagonisti del mondo social, cambiando gli equilibri del gioco con una strategia che ha fatto discutere e ha portato a una maxi eliminazione pesantissima. A finire fuori sono state anche Eva Grimaldi e Antonella Elia, che non hanno nascosto la rabbia contro di lei lanciandole accuse molto dure. Helena, però, non ha arretrato, ha riconosciuto il suo ruolo nella partita e ha lasciato intendere di sapere perfettamente cosa stava facendo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Helena Prestes domina The 50, Eva Grimaldi non ci sta: “Le sputo in faccia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ninguém Entrava No Castelo Do CEO—Até Pobre Domar Os Cães Em 1 Movimento & Ganhar O Coração!

Notizie e thread social correlati

The 50 Italia, Eva Grimaldi esagera con Helena Prestes: “Le sputo in faccia”, l’accadutoDurante le riprese di The 50 Italia, Eva Grimaldi ha detto di aver intenzione di sputare in faccia a Helena Prestes.

The 50 Italia, Eva Grimaldi si scusa con Helena Prestes: arriva un gesto socialEva Grimaldi ha pubblicato un messaggio di scuse su social media indirizzato a Helena Prestes, entrambe concorrenti del reality show The 50 Italia.

Argomenti più discussi: Helena Prestes domina The 50 e divide il reality Prime Video; The 50: Le pagelle di tutti i concorrenti dopo le prime 4 puntate: Helena Prestes domina, Valerio Scanu invisibile; The 50 Italia ex gieffina fa il tifo per Helena Prestes | spunta un gesto social; The 50 Italia Helena Prestes svela la sua strategia nel reality show | le dichiarazioni.

Lei è la tigra…domina su tutto e tutti con astuzia e intelligenza.. @helenaprestes. #heleners. The 50 (prime 4 puntate)- Le Pagelle di tutti i concorrenti: Helena Prestes domina, Valerio Scanu invisibile x.com