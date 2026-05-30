Helena Prestes domina The 50 Eva Grimaldi non ci sta | Le sputo in faccia
Nella quinta puntata di The 50 Italia, Helena Prestes si distingue come concorrente da tenere d’occhio. Eva Grimaldi, presente nel programma, ha reagito in modo deciso, affermando di voler sputare in faccia a Prestes.
Helena Prestes è ufficialmente la concorrente da guardare a The 50 Italia. Nella quinta puntata del reality di Prime Video, la modella brasiliana si è ritrovata al centro della frattura tra i volti più televisivi e i protagonisti del mondo social, cambiando gli equilibri del gioco con una strategia che ha fatto discutere e ha portato a una maxi eliminazione pesantissima. A finire fuori sono state anche Eva Grimaldi e Antonella Elia, che non hanno nascosto la rabbia contro di lei lanciandole accuse molto dure. Helena, però, non ha arretrato, ha riconosciuto il suo ruolo nella partita e ha lasciato intendere di sapere perfettamente cosa stava facendo. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Lei è la tigra…domina su tutto e tutti con astuzia e intelligenza.. @helenaprestes. #heleners. The 50 (prime 4 puntate)- Le Pagelle di tutti i concorrenti: Helena Prestes domina, Valerio Scanu invisibile x.com
Ben 50 concorrenti da pagellare una volta sola? Troppa grazia, davvero. Ce la siamo goduta. Helena Prestes domina, Valerio Scanu invisibile, Tavassi in vacanza alle Maldive e tanto altro: trovate le nostre pagelle dei 50 concorrenti di The 50 nel link al primo facebook