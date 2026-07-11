L’Aluart Scandiano ha confermato sei giocatrici e l’allenatrice per la prossima stagione di serie B femminile. Tra le riconferme figura anche la head-coach Mara Boglioli, che guiderà il team per il secondo anno consecutivo. La squadra mantiene quindi la continuità nel roster e nello staff tecnico. La decisione riguarda le atlete e l’allenatrice già presenti nella stagione precedente.

Raffica di conferme per il prossimo campionato di B femminile in casa Aluart Scandiano. Il primo importante rinnovo in casa biancoblù riguarda la head-coach Mara Boglioli che siederà così sulla panchina scandianese per la seconda stagione consecutiva. "Siamo molto felici che Mara abbia scelto di continuare il suo percorso con i nostri colori - dice il sodalizio scandianese - la sua competenza e il lavoro svolto con la squadra rappresentano una base importante su cui costruire la nuova stagione". Entusiasta del rinnovo coach Boglioli: "Sono molto contenta della conferma perché mi sono trovata molto bene con la società e con le ragazze. Abbiamo ottenuto un buon piazzamento con ragazze locali e cercheremo di mantenerci sullo stesso livello anche il prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Aluart sceglie la continuità. Sono sei le conferme nel roster

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