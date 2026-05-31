Robur | la parola d’ordine è continuità Conferme e rinforzi per puntare in alto

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club ha scelto di mantenere la continuità, confermando e rafforzando la squadra e lo staff tecnico. A differenza dell’estate precedente, quando si era deciso di rivoluzionare completamente l’organico e lo staff, quest’anno si è optato per una strategia di stabilità e conferme. La proprietà ha deciso di rinnovare le stesse linee guida, puntando a consolidare le basi già gettate in precedenza. Questa scelta mira a rafforzare il progetto sportivo e a puntare a obiettivi più ambiziosi.

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Se l’estate scorsa il Siena ha deciso di tagliare totalmente con il passato, operando una rivoluzione totale dell’organico e dello staff tecnico, quest’anno la scelta della proprietà è stata totalmente diversa. I rinnovi di alcuni giocatori sono arrivati ancor prima della fine della stagione, a conferma della volontà di proseguire con un gruppo già collaudato da perfezionare con gli innesti giusti. E, per tempo, è arrivato anche quello di Gill Voria che, nella seconda parte dell’annata ha accompagnato la squadra in una rimonta incredibile da una posizione medio bassa della classifica ai play off. Una conferma meritata quella del tecnico bianconero che il prossimo campionato, esordirà dalla prima giornata, da primo allenatore, nel campionato di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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