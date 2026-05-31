Robur | la parola d’ordine è continuità Conferme e rinforzi per puntare in alto

Notizia in breve

Il club ha scelto di mantenere la continuità, confermando e rafforzando la squadra e lo staff tecnico. A differenza dell’estate precedente, quando si era deciso di rivoluzionare completamente l’organico e lo staff, quest’anno si è optato per una strategia di stabilità e conferme. La proprietà ha deciso di rinnovare le stesse linee guida, puntando a consolidare le basi già gettate in precedenza. Questa scelta mira a rafforzare il progetto sportivo e a puntare a obiettivi più ambiziosi.