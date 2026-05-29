Ancona avanti nel segno della continuità | ufficiali le conferme di mister Maurizi e del ds Gerilli

L'Ancona ha confermato mister Maurizi e il direttore sportivo Gerilli per la prossima stagione. Le due figure resteranno alla guida della squadra, dopo la conclusione del campionato precedente. La società ha deciso di mantenere la stessa guida tecnica e dirigenziale per il rilancio della squadra nel campionato 20262027. Nessun cambiamento è stato annunciato in vista della ripartenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

ANCONA – Dopo il finale di campionato che ha lasciato i tifosi con l’amaro in bocca, arriva per l’Ancona il momento del rilancio, con la ripartenza in vista della stagione 20262027 all’insegna della continuità. Il club dorico ha infatti annunciato ufficialmente la prosecuzione del progetto. 🔗 Leggi su Today.it

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