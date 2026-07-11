L' altra sinistra | il piano dei rossi radicali per far saltare in aria il campo largo
Una manifestazione del centrosinistra a Napoli, prevista come momento di lancio per le prossime elezioni politiche, si è conclusa con un fallimento. L’evento non ha raggiunto gli obiettivi sperati e ha evidenziato ulteriori criticità all’interno del campo largo. La manifestazione ha coinvolto vari gruppi politici e movimenti, ma non è riuscita a ottenere il supporto previsto. La situazione ha sollevato interrogativi sulla coesione e sulla strategia del fronte progressista.
Il fallimento della manifestazione a Napoli del centrosinistra, quella che doveva essere il lancio verso le elezioni politiche, ha rivelato - tra le altre cose un problema in più rispetto ai tanti che il campo largo ha già. Ossia il fatto che, a sinistra del campo largo, ci si sta organizzando per creare non qualche lista di testimonianza, ma un vero e proprio “campo popolare alternativo”. Alternativo alla destra, ovviamente, ma anche al centrosinistra. Una galassia ambientalista, sociale, pacifista che riunisca realtà antagoniste che già esistono ma si muovono individualmente. Ed è un’operazione tutt’altro che velleitaria. A guidarla,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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