L' altra sinistra | il piano dei rossi radicali per far saltare in aria il campo largo

Notizia in breve

Una manifestazione del centrosinistra a Napoli, prevista come momento di lancio per le prossime elezioni politiche, si è conclusa con un fallimento. L’evento non ha raggiunto gli obiettivi sperati e ha evidenziato ulteriori criticità all’interno del campo largo. La manifestazione ha coinvolto vari gruppi politici e movimenti, ma non è riuscita a ottenere il supporto previsto. La situazione ha sollevato interrogativi sulla coesione e sulla strategia del fronte progressista.