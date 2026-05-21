Un’altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria

A Firenze è stata portata avanti un'operazione che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, sospettato di aver pianificato un attentato. Il giovane era già stato indagato alcuni mesi fa per i suoi rapporti con ambienti legati allo jihadismo. Durante le indagini sono stati sequestrati vari materiali e sono state eseguite perquisizioni. La polizia ha fermato il ragazzo e ha avviato approfondimenti per chiarire i dettagli dell'eventuale minaccia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui