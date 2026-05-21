Un’altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria
A Firenze è stata portata avanti un'operazione che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, sospettato di aver pianificato un attentato. Il giovane era già stato indagato alcuni mesi fa per i suoi rapporti con ambienti legati allo jihadismo. Durante le indagini sono stati sequestrati vari materiali e sono state eseguite perquisizioni. La polizia ha fermato il ragazzo e ha avviato approfondimenti per chiarire i dettagli dell'eventuale minaccia.
Operazione a Firenze contro un giovanissimo, già indagato mesi fa per i suoi collegamenti col mondo dello jihadismo. Dopo la messa alla prova, riscontrati nuovi tentativi per arruolarsi con i tagliagole. Era l’ottobre scorso, quando a Firenze un quindicenne tunisino indagato per i reati di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e per porto di armi o oggetti atti ad offendere, finiva in comunità. A marzo di quest’anno gli venne concessa la messa alla prova, con conseguente revoca della misura cautelare. In realtà, il giovane non ha mai smesso di avere contatti con jihadisti, sul cellulare aveva foto di noti terroristi islamici e nei messaggi che gli agenti dell’antiterrorismo hanno trovato si diceva «pronto ad agire». 🔗 Leggi su Laverita.info
Reborn as unloved wife, I tamed my entire family, became the darling!
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