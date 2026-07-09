Napoli fuoco amico sul campo largo | la sinistra assediata dalla sinistra

Durante un evento a Napoli, un gruppo appartenente alla sinistra ha formato un'assemblea in Piazza del Gesù. La manifestazione ha attirato l'attenzione e generato discussioni sui social media, con alcuni commentatori che hanno criticato le divisioni all’interno del fronte di sinistra. La presenza di diversi esponenti politici e rappresentanti di varie fazioni ha reso la riunione un momento di confronto pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo agli obiettivi specifici dell'incontro.

Roma, 9 lug – Quell’ammucchiata della sinistra che prende il nome di “ campo largo ”, riunita in Piazza del Gesù a Napoli, si è resa involontariamente protagonista di uno spettacolo sublime. Una bordata di fuoco amico, che assomiglia molto ad una gara al ribasso su chi è più di sinistra. E così il campo largo da recinto elettorale, si è trasformato in un recinto di forze dell’ordine per proteggere Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, dal furore di Potere al Popolo. Pochi minuti che sono bastati a mandare in frantumi mesi di narrazione sulla sinistra unita contro i nuovi nazifascisti. A Napoli il campo largo cade sotto il fuoco amico. Manco il tempo di far salire l’ex presidente della Camera Roberto Fico che l’idillio si trasforma in una sceneggiata napoletana. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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