L’albero telescopico funziona senza olio

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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AMS ha introdotto un nuovo albero telescopico pneumatico senza olio, pensato per luci di segnalazione e di fonda su yacht e superyacht. Il prodotto funziona a bassa pressione e mira a migliorare le operazioni di segnalazione in ambito nautico. Questa novità amplia la gamma di prodotti dell’azienda, offrendo una soluzione più semplice e sicura per le installazioni marine. La tecnologia senza olio elimina la necessità di manutenzione e riduce i rischi di perdite.

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AMS arricchisce la propria gamma di prodotti lanciando un albero telescopico pneumatico a bassa pressione per luci di segnalazione e di fonda, progettato specificamente per yacht e superyacht. Sviluppato interamente in Italia, il sistema elimina l’uso di olio idraulico, centraline e tubazioni complesse, collegandosi direttamente alla rete di aria compressa di bordo per garantire una manutenzione ridotta e installazione semplificata. L’architettura riprende la tecnologia brevettata della versione idraulica. Sono incluse integrazione a scomparsa, alloggiamento stagno, il blocco meccanico degli stadi e il lavaggio automatico con acqua dolce. Oltre alla fibra di carbonio AMS ha testato un laminato composito ibrido ecosostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’albero telescopico funziona senza olio
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