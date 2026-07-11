L’albero telescopico funziona senza olio

AMS ha introdotto un nuovo albero telescopico pneumatico senza olio, pensato per luci di segnalazione e di fonda su yacht e superyacht. Il prodotto funziona a bassa pressione e mira a migliorare le operazioni di segnalazione in ambito nautico. Questa novità amplia la gamma di prodotti dell’azienda, offrendo una soluzione più semplice e sicura per le installazioni marine. La tecnologia senza olio elimina la necessità di manutenzione e riduce i rischi di perdite.

AMS arricchisce la propria gamma di prodotti lanciando un albero telescopico pneumatico a bassa pressione per luci di segnalazione e di fonda, progettato specificamente per yacht e superyacht. Sviluppato interamente in Italia, il sistema elimina l’uso di olio idraulico, centraline e tubazioni complesse, collegandosi direttamente alla rete di aria compressa di bordo per garantire una manutenzione ridotta e installazione semplificata. L’architettura riprende la tecnologia brevettata della versione idraulica. Sono incluse integrazione a scomparsa, alloggiamento stagno, il blocco meccanico degli stadi e il lavaggio automatico con acqua dolce. Oltre alla fibra di carbonio AMS ha testato un laminato composito ibrido ecosostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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