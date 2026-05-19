Fasano maxi sequestro di olio | 200 kg senza tracciabilità

A Fasano è stato effettuato un sequestro di 200 chili di olio senza tracciabilità. Le autorità hanno individuato la merce nascosta e sequestrata, ma non sono state fornite informazioni su come sia stato possibile occultare l’origine del prodotto. Restano aperti i dubbi su chi riceverà la merce contraffatta destinata al mercato del Nord Italia. La scoperta si inserisce in un’operazione di controllo che ha portato al sequestro di una quantità significativa di olio priva di documentazione ufficiale.

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? Domande chiave Come è stato possibile nascondere l'origine di 200 kg di olio?. Chi riceverà la merce contraffatta destinata al mercato del Nord?. Quali sono le conseguenze per la reputazione dell'olio del Brindisino?. Come funzionava il sistema di etichettatura per ingannare i consumatori?.? In Breve Sequestrati 1.805 litri di extravergine e 360 litri di miscela presso l'opificio.. Violazione del decreto legislativo 145 del 2017 sulle indicazioni obbligatorie in etichetta.. Destinazione finale del prodotto verso una società con sede nel Nord Italia.. Operazione volta a tutelare la reputazione del settore olivicolo nel territorio brindisino.. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fasano, maxi sequestro di olio: 200 kg senza tracciabilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pesce senza tracciabilità: 3.200 kg sequestrati nel Lazio Venezia: 24 kg di cibo senza tracciabilità distrutti e multe pesantiUn locale di ristorazione nel sestiere di Santa Croce a Venezia si trova al centro di un’indagine incrociata che ha portato alla distruzione di... Fasano, sequestrati oltre 20 quintali di olio: irregolarità nelle etichetteFASANO - Oltre 20 quintali di olio sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Fasano nel corso di un controllo effettuato in uno stabilimento di imbottigliamento. Secondo quanto emerso dagli a ... giornaledipuglia.com Maxi sequestro di olio non tracciato: i sigilli a oltre 2.000 litri a FasanoL'intervento ispettivo ha acceso i riflettori su una cospicua partita di olio d'oliva, prodotta e confezionata per conto di una società con sede nel Nord ... osservatoriooggi.it