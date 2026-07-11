L' AI per impedire le epidemie negli allevamenti Si trova il paziente zero e si ferma così il focolaio da contagio
Un progetto chiamato «BioSentinel», sviluppato nel Salento, utilizza l’intelligenza artificiale per identificare il «paziente zero» in un focolaio di epidemia negli allevamenti. La tecnologia mira a individuare rapidamente gli animali infetti, consentendo di intervenire prima che il contagio si diffonda. Questa applicazione dell’AI si propone di prevenire le epidemie nel settore della sanità animale, riducendo i rischi di diffusione e controllando più efficacemente le emergenze sanitarie.
E se fosse possibile fermare un’epidemia prima ancora che inizi? È questa la sfida di «BioSentinel», un progetto nato nel Salento che punta a rivoluzionare la sanità animale attraverso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è tanto semplice quanto ambizioso: individuare il «paziente zero» negli allevamenti di galline prima che il contagio si diffonda, consentendo interventi immediati e mirati. L’idea nasce da un principio fondamentale: più precocemente si identifica il primo animale malato, maggiori sono le possibilità di contenere un focolaio senza ricorrere a misure drastiche. Questo significa ridurre la diffusione delle malattie, limitare le perdite economiche degli allevamenti e diminuire il ricorso agli antibiotici, con possibili benefici anche per la salute umana. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it
Quando PROCESSAVANO gli ANIMALI - Pazzo Medioevo
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