E se fosse possibile fermare un’epidemia prima ancora che inizi? È questa la sfida di «BioSentinel», un progetto nato nel Salento che punta a rivoluzionare la sanità animale attraverso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è tanto semplice quanto ambizioso: individuare il «paziente zero» negli allevamenti di galline prima che il contagio si diffonda, consentendo interventi immediati e mirati. L’idea nasce da un principio fondamentale: più precocemente si identifica il primo animale malato, maggiori sono le possibilità di contenere un focolaio senza ricorrere a misure drastiche. Questo significa ridurre la diffusione delle malattie, limitare le perdite economiche degli allevamenti e diminuire il ricorso agli antibiotici, con possibili benefici anche per la salute umana. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - L'AI per impedire le epidemie negli allevamenti. Si trova il «paziente zero» e si ferma così il focolaio da contagio

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Quando PROCESSAVANO gli ANIMALI - Pazzo Medioevo

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