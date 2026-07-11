L' AI per impedire le epidemie negli allevamenti Si trova il paziente zero e si ferma così il focolaio da contagio

Da lecce.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto chiamato «BioSentinel», sviluppato nel Salento, utilizza l’intelligenza artificiale per identificare il «paziente zero» in un focolaio di epidemia negli allevamenti. La tecnologia mira a individuare rapidamente gli animali infetti, consentendo di intervenire prima che il contagio si diffonda. Questa applicazione dell’AI si propone di prevenire le epidemie nel settore della sanità animale, riducendo i rischi di diffusione e controllando più efficacemente le emergenze sanitarie.

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E se fosse possibile fermare un’epidemia prima ancora che inizi? È questa la sfida di «BioSentinel», un progetto nato nel Salento che punta a rivoluzionare la sanità animale attraverso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è tanto semplice quanto ambizioso: individuare il «paziente zero» negli allevamenti di galline prima che il contagio si diffonda, consentendo interventi immediati e mirati. L’idea nasce da un principio fondamentale: più precocemente si identifica il primo animale malato, maggiori sono le possibilità di contenere un focolaio senza ricorrere a misure drastiche. Questo significa ridurre la diffusione delle malattie, limitare le perdite economiche degli allevamenti e diminuire il ricorso agli antibiotici, con possibili benefici anche per la salute umana. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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