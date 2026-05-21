Hantavirus non può causare pandemia ma epidemie gravi sì | lo studio su focolaio Mv Hondius
Un recente studio ha confermato che l'hantavirus non ha la capacità di provocare una pandemia globale, ma può comunque scatenare epidemie di notevole gravità. La ricerca si è concentrata su un focolaio specifico, evidenziando l'importanza per i medici di saper riconoscere i sintomi e intervenire tempestivamente. La diffusione del virus, infatti, può portare a situazioni di emergenza sanitaria che richiedono attenzione immediata. La prevenzione e la diagnosi precoce sono quindi fondamentali per evitare conseguenze più gravi.
(Adnkronos) – L'hantavirus "non può causare una pandemia, ma epidemie anche gravi sì. I medici dovrebbero imparare a riconoscerlo". Parola di Emanuele Durante Mangoni, docente e medico internista membro del direttivo della Società italiana di medicina interna (Simi), che insieme al suo gruppo di lavoro ha pubblicato sullo 'European Journal of Internal Medicine' un'analisi del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
How Deadly Is Hantavirus| Can It Cause A Pandemic || Find Out
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