Un focolaio di hantavirus si è verificato a bordo di una nave da crociera partita circa tre settimane fa dall’Argentina, con tre persone decedute e diversi altri sospettati di aver contratto il virus. Il virologo ha definito l’evento come straordinario e ha ipotizzato un possibile contagio attraverso l’aria condizionata a bordo. La situazione ha suscitato attenzione tra gli esperti, che stanno monitorando gli sviluppi della vicenda.

“E’ un evento straordinario quello che si è verificato su questa nave”. E’ così che il virologo Matteo Bassetti ha commentato quanto accaduto sulla crociera partita circa tre settimane fa dall’Argentina e dove si è manifestato un sospetto focolaio di hantavirus collegato alla morte di tre persone. Il virologo spiega a Il Messaggero che il virus ha una trasmissione per aerosolizzazione degli escrementi o della saliva dei topi, il che significa che per infettarsi bisogna ritrovarsi molto vicini ai topi stessi oppure si devono avere altri eventi specifici come la contaminazione “per esempio delle torri evaporative dell’aria condizionata” o del cibo direttamente nelle dispense.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera? E’ un evento straordinario, il contagio forse tramite l’aria condizionata”: così Matteo Bassetti

Notizie correlate

Hantavirus, come si trasmette e cosa provoca. Il focolaio sulla nave da crocieraTra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico c'è una coppia di anziani,...

Hantavirus, il virus trasmesso dai roditori. Come si contrae e che cosa sappiamo dopo il focolaio sulla nave da crocieraGli hantavirus non sono nuovi né particolarmente diffusi ma sfoggiano caratteristiche che li rendono insidiosi: sono virus trasmessi principalmente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Hantavirus: la Sars torna. Su una nave da crociera; Virus sulla nave da crociera, Bassetti: Ecco come avviene il contagio. Rischi e sintomi; Allarme Hantavirus, Bassetti: Rischio in Italia? Non credo. Trasmissione e sintomi: ecco che cosa sapere; Tre morti sulla nave da crociera, Bassetti: Infezione da hantavirus all'inizio sembra influenza.

Allarme Hantavirus, Bassetti: Rischio in Italia? Non credo. Trasmissione e sintomi: ecco che cosa sapereL’infettivologo Matteo Bassetti spiega ad Affaritaliani le cause del contagio da Hantavirus e rassicura sulla situazione sanitaria per il nostro Paese ... affaritaliani.it

Hantavirus: l’infettivologo Bassetti spiega che cos’è il virus sulla nave da crocieraTre morti su una nave da crociera riportano l’attenzione sull’hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è questo virus, come si trasmette e quali sono i rischi reali, senza allarmismi ... iodonna.it

Tre morti su una nave da crociera riportano l’attenzione sull’hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è questo virus, come si trasmette e quali sono i rischi reali, senza allarmismi x.com

Matteo Bassetti - facebook.com facebook