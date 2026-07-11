L’agenda atlantica si può strappare

Da ilmanifesto.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il NATO ha dimostrato una capacità di resistenza inaspettata, nonostante le critiche di alcuni leader politici negli ultimi anni. In passato, alcune autorità avevano definito l’alleanza ormai superata o in via di dissoluzione. Tuttavia, recentemente si sono verificati eventi che indicano una continuità operativa e una possibile rinnovata funzione. La situazione si è evoluta in modo diverso rispetto alle valutazioni negative fatte in passato. La vicenda si sviluppa in due fasi.

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