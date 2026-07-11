L’agenda atlantica si può strappare

Il NATO ha dimostrato una capacità di resistenza inaspettata, nonostante le critiche di alcuni leader politici negli ultimi anni. In passato, alcune autorità avevano definito l’alleanza ormai superata o in via di dissoluzione. Tuttavia, recentemente si sono verificati eventi che indicano una continuità operativa e una possibile rinnovata funzione. La situazione si è evoluta in modo diverso rispetto alle valutazioni negative fatte in passato. La vicenda si sviluppa in due fasi.

Nato Una prova di inattesa resilienza per un’istituzione che pochi anni fa Trump considerava «obsolescente» e Macron reputava affetta da «morte cerebrale» Nato Una prova di inattesa resilienza per un’istituzione che pochi anni fa Trump considerava «obsolescente» e Macron reputava affetta da «morte cerebrale» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Per un’istituzione che pochi anni fa Trump considerava «obsolescente» e Macron reputava affetta da «morte cerebrale», la Nato sta dando prova di inattesa resilienza. Ad Ankara i membri... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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