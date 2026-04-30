Il Venezia sogna contro lo Spezia può strappare il pass per la serie A

Da veneziatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezia si prepara a una sfida cruciale contro lo Spezia, con l'obiettivo di ottenere i tre punti che potrebbero garantire la promozione in serie A. La squadra, guidata dall’allenatore Giovanni Stroppa, si trova a un passo dalla promozione, con tre punti di vantaggio sulla zona di classifica che permette la promozione diretta. La partita si disputerà venerdì 1 maggio, e l’intera città aspetta con entusiasmo un risultato che potrebbe segnare il ritorno nel massimo campionato italiano.

Tre punti separano il Venezia dalla promozione matematica in serie A. La partita è ancora aperta, ma in città si vive sull'onda dell'entusiasmo: già domani, venerdì 1 maggio, gli uomini guidati da Giovanni Stroppa potrebbero staccare il pass per il ritorno nel massimo campionato italiano, dopo un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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