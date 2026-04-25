Agenda Nord e agenda Sud DM 176 scaricabili 29 documenti pronti all’uso

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili due avvisi, denominati Agenda Nord e Agenda Sud DM 176, con un totale di 29 documenti pronti all’uso. Questi avvisi invitano le istituzioni scolastiche a partecipare a specifiche iniziative, fornendo moduli e linee guida per le adesioni. Le procedure di partecipazione sono state pubblicate nei rispettivi avvisi, che sono accessibili online.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scuola, Valditara: Classi pollaio? Sono residuali. Nessun intervento sul calendario scolastico in programma; Mezzo milione di studenti salvati dall'abbandono scolastico; Classi 'pollaio', dispersione e qualità degli apprendimenti: le priorità del MIM secondo Valditara; Scuola, la dispersione cala e il Sud accorcia le distanze: la svolta passa dalla Campania. Agenda Nord, il piano da 220 milioni di euro per le scuole di periferiaI fondi andranno supportare 3mila scuole tra cui 245 delle periferie del Nord con un alto tasso di dispersione scolastica È un piano molto importante e ambizioso quello presentato a Milano dal ... ilgiornale.it Valditara presenta Agenda nord: 220 milioni per gli istituti con fragilitàDopo Agenda Sud, nasce Agenda Nord, un programma da 220 milioni di euro che a partire dal prossimo anno scolastico mira a ridurre il divario educativo nelle scuole più fragili di dieci regioni ... iltempo.it Ciao ! Qualcuno è riuscito a profilare un amministrativo su agenda nord o piano estate per farlo lavorare - facebook.com facebook