La Procura ha concluso le indagini sulla banda di ladri che si dedicava a furti in abitazione. Sono tredici le persone coinvolte nel procedimento, tutte finite nel mirino degli inquirenti. I carabinieri avevano effettuato un blitz circa tre settimane fa, portando alla luce un’attività criminale che aveva colpito diverse abitazioni nella zona. Ora si attende il passo successivo delle autorità giudiziarie.

La Spezia, 27 aprile 2026 – Ventuno giorni. Tanto separa il blitz con cui i carabinieri del comando provinciale della Spezia hanno smantellato una presunta rete finalizzata alla realizzazione di furti in appartamento, alla decisione della Procura di tirare dritto e – anche grazie ai riscontri probatori raccolti in quell’occasione – chiudere ufficialmente le indagini preliminari. Il provvedimento è stato notificato venerdì ai 13 indagati, buona parte dei quali in carcere dopo l’offensiva dei carabinieri dello scorso 3 aprile. Si tratta di Guido Dejan Negro di 31 anni, Marco Rayan Negro, Valerio Baratto di 49 anni, la 47enne Olga Bianchi, il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La banda dei furti in abitazione. La Procura chiude le indagini. Tredici persone nel mirino

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La procura contesta agli operatori di non aver condotto gli accertamenti utili a evitare il peggio. Pietro Guccione sarebbe stato sottoposto a controlli non altezza della sintomatologia #Sulmona #LAquila - facebook.com facebook

#Chivu: “Inchiesta della Procura di Milano Io parlo di calcio, sono un tecnico e sono pagato per preparare al meglio le partite e trasmettere serenità, dando le giuste motivazioni. Sul 2-0 non ho fatto bene il mio lavoro e mi prendo la responsabilità”. #Inter x.com