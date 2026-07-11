La Vigor è quasi fatta | farà maturare i giovani

La squadra è ormai vicina alla definizione, con pochi dettagli ancora da sistemare. Sono stati confermati i giocatori principali, mentre il club ha deciso di trattenere i pilastri. Alonzi e De Marco sono stati lasciati andare, mentre Novelli, che avrebbe potuto rimanere, non è stato confermato. La rosa sarà composta principalmente da giovani, pronti a crescere e maturare nel corso della stagione.

Ancora qualche ritocco e la Vigor sarà pronta. Sul tema delle conferme non c’è da aspettarsi molto di più. I pezzi da novanta sono stati trattenuti, qualche rimpianto per Novelli e di certo al club non farà piacere dover salutare Alonzi e De Marco. Ma il mercato è fatto anche di rinunce e la Vigor, disinteressandosi delle chiacchiere dei tifosi, va avanti per la sua strada. Sono attesi almeno altri due innesti, presumibilmente under per rinforzare centrocampo ed attacco. A proposito di giovani . Gli ultimi inserimenti in prima squadra sono stati quelli di Sebastiano Bucari e Nicolò Celani. Non due acquisti, bensì due salti di qualità visto che già lo scorso anno erano aggregati al gruppo di Clementi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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