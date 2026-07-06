serie d quasi fatta per dionisi la firma attesa a giorni

La firma di Federico Dionisi con la Lucchese è imminente. Il centravanti di 39 anni, originario di Rieti, sta per firmare il contratto con il club toscano. Nelle ultime due stagioni ha giocato con il Livorno, segnando 23 gol complessivi, di cui 14 in serie D e 9 in Lega Pro. La trattativa si avvicina alla conclusione, con l’accordo che dovrebbe essere formalizzato a breve.

LUCCA La "nostra" anticipazione dei giorni scorsi si è rivelata esatta. La Lucchese è ad un passo dall’ingaggio di Federico Dionisi, trentanovenne centravanti di Rieti, ultime due stagioni nel Livorno con la fascia di capitano, dove ha messo a segno 23 reti, di cui 14 in serie D e 9 lo scorso anno in Lega Pro. Un attaccante che non ha bisogno di presentazioni, visto le 634 presenze in carriera ed i 200 gol di cui 118 in serie B e 18 in serie A. La cosa particolare è Dionisi ha iniziato la sua carriera nel Monterotondo in serie D, stagione 20032004, la città del patron rossonero Matteo Brunori. Data la indiscussa caratura tecnica del giocatore, a prescindere dalla età, la complessa trattativa intavolata dal d. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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