A Loreto per Pieroni è quasi fatta
A Loreto, Moreno Pieroni è in vantaggio con il 55,59% dei voti, dopo aver ricevuto il risultato di 8 sezioni su 10. Sauro Longhi, sostenuto da un altro schieramento, ottiene il 35,27%. La differenza tra i due candidati è di circa 20 punti percentuali. La percentuale di voti e le sezioni ancora da scrutinare indicano che la vittoria di Pieroni è prossima.
A Loreto la vittoria di Moreno Pieroni appare ormai vicina. Con 8 sezioni scrutinate su 10, il candidato di “Loreto nel Cuore” è nettamente avanti con il 55,59% dei voti, staccando Sauro Longhi, sostenuto da “Progetto Loreto”, fermo al 35,27%. Più indietro Anna Maria Ragaini con il 9,14%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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