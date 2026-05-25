A Loreto per Pieroni è quasi fatta

Notizia in breve

A Loreto, Moreno Pieroni è in vantaggio con il 55,59% dei voti, dopo aver ricevuto il risultato di 8 sezioni su 10. Sauro Longhi, sostenuto da un altro schieramento, ottiene il 35,27%. La differenza tra i due candidati è di circa 20 punti percentuali. La percentuale di voti e le sezioni ancora da scrutinare indicano che la vittoria di Pieroni è prossima.