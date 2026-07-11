La Commissione Europea ha deciso di revocare 2 milioni di euro di finanziamenti alla Biennale di Venezia, in seguito alla riapertura del padiglione russo durante l’ultima edizione. La decisione arriva dopo le polemiche sollevate dall’evento. La riapertura del padiglione russo ha suscitato critiche, portando le autorità europee a intervenire con questa misura. La revoca dei fondi mira a rispondere alle tensioni generate dall’apertura del padiglione.

Bruxelles, 11 luglio 2026 – La Commissione Europea non perdona la Biennale di Venezia e le toglie 2 milioni di euro di finanziamenti. Motivo? L’aver riaperto il padiglione della Russia ( tra mille polemiche ) in occasione dell’ultima edizione. "La Commissione raccomanda ufficialmente all'EACEA di revocare la sovvenzione di 2 milioni di euro destinata alla Biennale di Venezia. Tale decisione fa seguito a un'approfondita valutazione delle risposte fornite dalla Biennale a giustificazione della riapertura del padiglione russo". Lo ha scritto in un post su "X" la vicepresidente della Commissione Ue, Henna Virkkunen. Non è bastato il lungo carteggio di maggio e giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Ilrestodelcarlino.it - La Ue non perdona la Biennale di Venezia. Tolti 2 milioni di euro di finanziamenti per la riapertura del padiglione della Russia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale»: la stangata dell’Ue dopo la riapertura del padiglione russoLa Commissione europea ha raccomandato di revocare un finanziamento di due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia.

Biennale di Venezia, l’Ue taglia 2 milioni dopo la riapertura del padiglione russo: “Non rispetta i valori democratici”La Commissione europea ha raccomandato di revocare un finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia.

Biennale: l'Ue chiede la revoca del finanziamento da 2 milioni dopo riapertura del padiglione russoLa Commissione raccomanda ufficialmente all'EACEA di revocare la sovvenzione di 2 milioni di euro destinata alla Biennale di Venezia, ha scritto Virkkunen, spiegando che la decisione è il risultato ... rainews.it

La Ue non perdona la Biennale di Venezia. Tolti 2 milioni di euro di finanziamenti per la riapertura del padiglione della RussiaLa decisione comunicata dalla vicepresidente della Commissione Ue, Henna Virkkunen: Non si possono utilizzare i soldi dei contribuenti Ue per finanziare iniziative legare a un Paese che non rispetta ... quotidiano.net