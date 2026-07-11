Il Governo ha introdotto una tassa sugli extraprofitti delle banche. Contestualmente, sono state avviate modifiche alla gestione delle pensioni private. Le nuove misure prevedono cambiamenti nelle modalità di accesso e di contribuzione per i lavoratori, con ripercussioni sul sistema previdenziale nazionale. L’INPS ha comunicato aggiornamenti riguardo alle procedure e ai benefici dei fondi pensione, mentre le autorità stanno monitorando gli effetti economici delle decisioni adottate.

Vediamo come funziona la pensione privata e cosa cambia per INPS, lavoratori e l’Italia in generale. Il Governo Meloni è partito con la famosa tassa sugli extraprofitti delle Banche. Un provvedimento di facciata per una parvenza di lotta ai poteri forti. Tuttavia, si è perso col tempo e ha dimostrato sempre più di stare dalla loro parte. Ultimo provvedimento, l’obbligo per i neoassunti di dare il proprio assenso o diniego entro 60 giorni dall’assunzione per il trasferimento di una parte di contributi a un fondo pensione privato, compreso il TFR. E non vi sarà modo di opporsi in futuro. Ne ha parlato Alessandro Volpi su Altreconomia, il quale afferma che i soldi non andranno a sostenere la previdenza italiana, ma direttamente negli Stati Uniti, nelle casse della grande finanza. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - La truffa della Pensione privata voluta dal Governo Meloni

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maurizioblondet.it/meloni-privati… è partito il silenzio assenso per aderire al trasferimento di una parte di contributi a un fondo pensione privato — se non vi opponete entro 60 giorni verrà trasferito anche il tfr, e non ci sarà modo di opporsi in futuro. x.com