Il piano casa è la solita truffa del governo Meloni | zero soldi e affari per i privati

Il governo ha annunciato un piano casa con l’obiettivo di realizzare 100mila nuove abitazioni in dieci anni. Tuttavia, i dati ufficiali mostrano che il numero effettivo di case coinvolte nel progetto è molto inferiore rispetto a quanto dichiarato. La differenza tra le promesse e i risultati concreti riguarda sia le risorse messe a disposizione che le realizzazioni effettive, creando una discrepanza tra quanto annunciato e ciò che si sta effettivamente facendo.

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