Il piano casa è la solita truffa del governo Meloni | zero soldi e affari per i privati
Il governo ha annunciato un piano casa con l’obiettivo di realizzare 100mila nuove abitazioni in dieci anni. Tuttavia, i dati ufficiali mostrano che il numero effettivo di case coinvolte nel progetto è molto inferiore rispetto a quanto dichiarato. La differenza tra le promesse e i risultati concreti riguarda sia le risorse messe a disposizione che le realizzazioni effettive, creando una discrepanza tra quanto annunciato e ciò che si sta effettivamente facendo.
100mila case in dieci anni, dice Giorgia Meloni. Ma in realtà nel piano casa del governo ce ne sono molte meno. E i soldi, a quanto pare, non bastano nemmeno per quelle.🔗 Leggi su Fanpage.it
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