Il piano casa è la solita truffa del governo Meloni | zero soldi e affari per i privati

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato un piano casa con l’obiettivo di realizzare 100mila nuove abitazioni in dieci anni. Tuttavia, i dati ufficiali mostrano che il numero effettivo di case coinvolte nel progetto è molto inferiore rispetto a quanto dichiarato. La differenza tra le promesse e i risultati concreti riguarda sia le risorse messe a disposizione che le realizzazioni effettive, creando una discrepanza tra quanto annunciato e ciò che si sta effettivamente facendo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

100mila case in dieci anni, dice Giorgia Meloni. Ma in realtà nel piano casa del governo ce ne sono molte meno. E i soldi, a quanto pare, non bastano nemmeno per quelle.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

"Trasferisca i suoi soldi al sicuro". Ma è la solita truffa: due denunceI carabinieri della stazione di Copparo, ieri, a conclusione di un’indagine a seguito della denuncia di una 70enne, hanno denunciato alla procura...

Il nuovo Piano Casa del governo Meloni: 60mila alloggi in un anno, sconti sui notai e lotta agli sgomberiIl Consiglio dei Ministri approva un provvedimento "corposo e articolato" per rispondere all'emergenza abitativa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; PIANO CASA: CONSAP AL FIANCO DEL GOVERNO MELONI; Piano Casa, via libera dal governo. Meloni: Acquisto è un problema non solo in grandi città. Nei prossimi 10 anni oltre 100mila alloggi; Piano Casa, dall’edilizia popolare ad housing sociale e sgomberi veloci: le misure.

meloni il piano casa èIl piano casa è la solita truffa del governo Meloni: zero soldi e affari per i privati100mila case in dieci anni, dice Giorgia Meloni. Ma in realtà nel piano casa del governo ce ne sono molte meno ... fanpage.it

meloni il piano casa èDieci miliardi promessi, ma i soldi non ci sono: il piano casa fantasma di MeloniLa premier ha promesso centomila case entro dieci anni. Ma a una settimana dall’approvazione in Cdm documenti non ce ne sono ... repubblica.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.