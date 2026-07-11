Un treno storico ha ripreso il suo viaggio sulla Ferrovia delle Meraviglie, collegando Torino a Imperia lungo la linea Cuneo-Ventimiglia. L’evento, previsto per l’estate, ha visto il treno partire da una delle stazioni principali, attraversando paesaggi suggestivi e punti di grande valore storico. La tratta, riconosciuta come una delle più scenografiche d’Europa, ha attirato appassionati e turisti lungo tutto il percorso.

Ha preso il via l’atteso appuntamento estivo con i treni storici sulla celebre Ferrovia delle Meraviglie, l’affascinante linea internazionale Cuneo-Ventimiglia considerata tra i tracciati ferroviari più scenografici d’Europa. Il servizio collegherà Torino a Imperia tutte le domeniche fino al 16 agosto, con le sole eccezioni del 26 luglio e 9 agosto anticipate ai rispettivi sabati precendenti. Il convoglio partirà da Torino Porta Nuova alle 8 con arrivo a Imperia alle 12.35, per poi ripartire verso il Piemonte alle 14.55. L’itinerario rappresenta un incredibile viaggio lento e transfrontaliero che unisce Piemonte, Liguria e Francia attraversando borghi iconici come Cuneo, Limone Piemonte, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia e Sanremo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Quotidiano.net - La storia sui binari. Da Torino a Imperia sulla Ferrovia delle Meraviglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orrore in paese: due galline senza testa trovate sui binari della ferroviaNel cuore di un paese, due galline decapitate sono state trovate sui binari della stazione ferroviaria.

Valigia sospetta sui binari ad Arquata Scrivia, stop ai treni sulla Milano-Genova e Torino-GenovaUna valigia sospetta è stata trovata sui binari ad Arquata Scrivia, portando alla sospensione dei servizi ferroviari sulla linea Milano-Genova e...

Temi più discussi: La storia sui binari. Da Torino a Imperia sulla Ferrovia delle Meraviglie; Quattro ore da Torino a Novara. L’odissea sui binari del segretario Pd Mimmo Rossi: Inaccettabile; Il lunedì nero dei treni con ritardi e guasti. Flop del piano Salvini; Cosa fare a Torino questo weekend con i bambini (11-12 luglio).

La storia sui binari. Da Torino a Imperia sulla Ferrovia delle MeraviglieHa preso il via l’atteso appuntamento estivo con i treni storici sulla celebre Ferrovia delle Meraviglie, l’affascinante linea internazionale ... quotidiano.net

Alle 10.20 di mercoledì la linea ad Alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è andata in tilt per un guasto alla linea elettrica, con tanto di incendio di sterpaglie sui binari. Tanto per non farsi mancare nulla. Sette treni cancellati, ritardi a cascata: il Frecciaros x.com

Persona investita sui binari, treni fermi per 6 ore tra Asti e TorinoÈ rimasta ferma per circa 6 ore la circolazione dei treni sulla linea Genova-Torino tra Villafranca d'Asti e Asti per l'investimento di una persona sui binari. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 ... rainews.it