Orrore in paese | due galline senza testa trovate sui binari della ferrovia

Nel cuore di un paese, due galline decapitate sono state trovate sui binari della stazione ferroviaria. Le carcasse si trovavano vicino alle teste mozzate, che erano a poca distanza dai corpi. La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino, attirando l’attenzione di chi transitava nella zona. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire la provenienza e le cause di questo episodio, che ha suscitato sconcerto tra i residenti.

Due galline decapitate sui binari della stazione ferroviaria, con le teste mozzate poco distante dalle carcasse. È la scena che si sono trovati davanti alcuni cittadini nella tarda mattinata di mercoledì a Bagnolo Mella.La vicenda ha iniziato a circolare rapidamente sui social, tra foto, video e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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