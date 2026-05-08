La storia di Bitonto conquista Roma | sfilata a Piazza Navona

Una sfilata proveniente da Bitonto ha attraversato Piazza Navona a Roma, attirando l’attenzione dei presenti. L’evento ha coinvolto un corteo con rappresentazioni di costumi tradizionali e simboli locali. La manifestazione ha avuto luogo in un contesto di celebrazione e promozione culturale, senza altre indicazioni su partecipanti, organizzatori o motivazioni specifiche. La città pugliese ha così portato una testimonianza di tradizione nel cuore della capitale italiana.

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